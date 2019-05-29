Саакашвили о возвращении в Украину Порошенко трижды предлагал премьерство, у меня нет амбиций, фото — ТАСС

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Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили не боится возвращаться в Украину из-за открытого против него уголовного дела.

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Опальный политик 29 мая в эфире «Сніданку з „1+1“» рассказал, что не имеет особых политических амбиций в Украине.

Я думаю, что новый генпрокурор посмотрит на все эти дела. Он будет некоррумпированный и следствие на этом закончится, — заявил Саакашвили.

Свое задержание и вывоз из Украины он назвал незаконным и отметил, что был готов сотрудничать со всеми правоохранительными органами.

После прилета в Киев Саакашвили встретится с друзьями, а вот с возвращением в политику будет осторожным.

Что-то будет, но я буду очень осторожен, пока еще раз попаду в этот процесс, — заявил политик.

Вчера в эфире канала «112 Украина» Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций.

Я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности, — сообщил Саакашвили.

Что касается вероятного возвращения на высокую должность в Украине (например, возглавить правительство), то Саакашвили ответил, что Петр Порошенко трижды предлагал ему стать премьером, а он трижды отказался.

Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя в должности, — объяснил Саакашвили.

Напомним, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Саакашвили. Он возвращается в Киев вечером 29 мая.