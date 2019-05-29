Саакашвілі про повернення в Україну: Порошенко тричі пропонував прем’єрство, у мене не має амбіцій

https://racurs.ua/ua/n122493-saakashvili-pro-povernennya-v-ukrayinu-poroshenko-trychi-proponuvav-premierstvo-u-mene-ne-maie.html

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Екс-президент Грузії та колишній глава Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі не боїться повертатися до України через відкриту проти нього кримінальну справу.

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Опальний політик 29 травня в ефірі «Сніданку з „1+1“» розповів, що не має особливих політичних амбіцій в Україні.

Я думаю, що новий генпрокурор подивиться на всі ці справи. Він буде некорумпований і слідство на цьому закінчиться, — заявив Саакашвілі.

Своє затримання та вивезення з України він назвав незаконним і наголосив, що був готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами.

Передусім в Україні Саакашвілі зустрінеться з друзями, а от із поверненням до політики буде обережним.

Щось буде, але я буду дуже обережний, поки туди ще раз потраплю в цей процес, — заявив політик.

Учора в ефірі каналу «112 Україна» Саакашвілі заявив, що не має політичних амбіцій.

Я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади, — повідомив Саакашвілі.

Щодо ймовірного повернення на високу посаду в Україні, наприклад, очолити уряд, то Саакашвілі відповів, що Петро Порошенко тричі пропонував йому стати прем'єром, а він тричі відмовився.

Обставини різні можуть бути, але зараз я не бачу себе на посаді, — пояснив Саакашвілі.

Нагадаємо, 28 травня, президент України Володимир Зеленський своїм указом повернув українське громадянство Саакашвілі. Він повертається до Києва увечері 29 травня.