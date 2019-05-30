Встреча Зеленского и Трампа пока не планируется, хотя и обсуждалась. Фото: Дни.ру

https://racurs.ua/n122557-tramp-poka-ne-planiruet-vstrechatsya-s-zelenskim.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки (США) пока не планируют встреч между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Но этот вопрос обсуждался, поскольку Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Киевом.

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Тема встречи с новым украинским лидером обсуждалась лично с президентом США, заявил Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины, передают УНН, ссылаясь на UrduPoint.

По его словам, на данный момент нет решения, как организовать встречу Зеленского и Трампа, но взаимодействие на уровне президентов будет продолжаться.

Первая телефонная беседа Трампа с Зеленским состоялась сразу после того, как стало известно о его победе на президентских выборах в Украине. Тогда глава Белого дома заверил, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, в частности, в проведении реформ, необходимых для укрепления демократии и искоренения коррупции в стране.

Напомним, Зеленский проведет первую зарубежную встречу в Брюсселе. Визит запланирован на 4 июня. Там он встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, а также главой Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером.