Зустріч Зеленського і Трампа поки що не планується, хоча й обговорювалася. Фото: Дни.ру

https://racurs.ua/ua/n122557-tramp-poky-scho-ne-planuie-zustrichatysya-z-zelenskym.html

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Сполучені Штати Америки (США) поки що не планують зустрічей між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Але це питання обговорювалося, оскільки Вашингтон зацікавлений у співпраці з Києвом.

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Тема зустрічі з новим українським лідером обговорювалася особисто з президентом США, заявив Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту з питань України, передають УНН, посилаючись на UrduPoint.

За його словами, наразі немає рішення, як організувати зустріч Зеленського і Трампа, але взаємодія на рівні президентів триватиме.

Перша телефонна розмова Трампа з Зеленським відбулася одразу після того, як стало відомо про його перемогу на президентських виборах в Україні. Тоді глава Білого дому запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Сполучених Штатів, зокрема, у втіленні реформ, необхідних для зміцнення демократії та викорінення корупції у країні.

Нагадаємо, Зеленський проведе першу закордонну зустріч у Брюсселі. Візит заплановано на 4 червня. Там він зустрінеться з головою Європейської Ради Дональдом Туском, а також очільником Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером.