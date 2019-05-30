Санкции США: для запуска ракет в космос запретили использовать услуги РФ. Фото: RT

https://racurs.ua/n122580-ssha-zapretili-ispolzovat-rossiyskie-uslugi-dlya-zapuska-raket-v-kosmos.html

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США включили Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при пусках ракет в космос. На сайте Федерального регистра обнародованы поправки к правилам закупок в оборонном секторе.

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Эти ограничения США в отношении РФ начнут действовать с 2023 года. Американцы не будут сотрудничать с россиянами при запусках коммерческих спутников.

Кроме России, американские власти запретили прибегать к услугам Китая, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии.

В тексте документа говорится, что Пентагон запрещает «космические» контакты с этими государствами, поскольку подобное сотрудничество может нести угрозу кибербезопасности.

Напомним, 16 мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций из-за киберугроз. Таким образом он намерен защитить Штаты от возможных посягательств со стороны Китая и других стран. Речь идет о промышленном шпионаже, похищении технологий и прочих угрозах.