Санкції США: для запуску ракет у космос заборонили використовувати послуги РФ. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n122580-ssha-zaboronyly-vykorystovuvaty-rosiyski-poslugy-dlya-zapusku-raket-u-kosmos.html

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США включили Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися під час запуску ракет у космос. На сайті Федерального реєстру оприлюднено поправки до правил закупівель в оборонному секторі.

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Ці обмеження США щодо РФ почнуть діяти з 2023 року. Американці не співпрацюватимуть з росіянами у запусках комерційних супутників.

Окрім Росії, американська влада заборонила залучати послуги Китаю, Північної Кореї, Ірану, Судану та Сирії.

У тексті документа йдеться, що Пентагон забороняє «космічні» контакти з цими державами, оскільки подібна співпраця може нести загрозу кібербезпеці.

Нагадаємо, 16 травня президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у сфері комунікацій через кіберзагрози. Таким чином він планує захистити Штати від можливих посягань з боку Китаю та решти країн. Йдеться про промислове шпигунство, викрадення технологій тощо.