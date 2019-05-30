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Санкції США: для запуску ракет у космос заборонили використовувати послуги РФ. Фото: RT

США заборонили використовувати російські послуги для запуску ракет у космос

30 тра 2019, 17:33
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США включили Росію до списку країн, послугами яких заборонено користуватися під час запуску ракет у космос. На сайті Федерального реєстру оприлюднено поправки до правил закупівель в оборонному секторі.

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Ці обмеження США щодо РФ почнуть діяти з 2023 року. Американці не співпрацюватимуть з росіянами у запусках комерційних супутників.

Окрім Росії, американська влада заборонила залучати послуги Китаю, Північної Кореї, Ірану, Судану та Сирії.

У тексті документа йдеться, що Пентагон забороняє «космічні» контакти з цими державами, оскільки подібна співпраця може нести загрозу кібербезпеці.

Нагадаємо, 16 травня президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у сфері комунікацій через кіберзагрози. Таким чином він планує захистити Штати від можливих посягань з боку Китаю та решти країн. Йдеться про промислове шпигунство, викрадення технологій тощо.

Джерело: Ракурс


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