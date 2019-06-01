Помощник судьи требовал взятку. Фото: Народная правда

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За взятку задержали помощника председателя одного из судов Черкасской области.

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Правоохранители установили, что задержанный наладил преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца за его влияние на судей. Подозреваемый требовал от гражданина 4 тыс. 400 долл. и за эти деньги обещал посодействовать в принятии положительного решения по 14 гражданским делам. Каждое решение стоило 300 долл., еще 200 долл. злоумышленник забирал себе. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании дельцу меры пресечения.

Правоохранители пытаются выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и установить других причастных к преступлению лиц.

Напомним, 31 мая на взятке задержали ведущего специалиста коммунального предприятия Днепровского городского совета. Чиновник требовал 2 тыс. дол. от частного предпринимателя.