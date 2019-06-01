Помічник судді вимагав хабар. Фото: Народна правда

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Ракурс

За хабар затримали помічника голови одного з судів Черкаської області.

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Правоохоронці встановили, що затриманий налагодив злочинну схему по вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів. Підозрюваний вимагав від громадянина 4 тис. 400 дол. й за ці гроші обіцяв посприяти у прийнятті позитивної ухвали по 14 цивільним справам. Кожне рішення коштувало 300 дол., ще 200 дол. зловмисник забирав собі. Про це 1 червня повідомила прес-служба Національної поліції.

Поліцейські вже повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання ділку запобіжного заходу.

Правоохоронці намагаються виявити додаткові епізоди злочинної діяльності підозрюваного та встановити інших причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, 31 травня на хабарі затримали провідного спеціаліста комунального підприємства Дніпровської міської ради. Посадовець вимагав 2 тис. дол. від приватного підприємця.