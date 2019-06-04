Укрепление НАТО в Европе: США одобрили продажу истребителей F-16 Болгарии. Фото: Wikimedia

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Истребители F-16 США решили продать Болгарии. Такой шаг даст возможность укрепить позиции НАТО в Восточной Европе и усилить защиту ключевого партнера Соединенных Штатов.

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Общая стоимость контракта по продаже истребителей составляет 1,7 млрд долл. В Болгарию будут поставлены восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72, 10 коммуникационных систем, а также 10 двигателей и иное оборудование, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.

Также США планируют продать 20 автоматических установок M61 Vulcan. Еще Болгария получит ракеты для истребителей разных систем, авиабомбы и прочее вооружение.

Истребитель F-16 четвертого поколения был разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Его передали в эксплуатацию в 1979 году. Благодаря своей относительно небольшой стоимости он является самым массово производимым истребителем. На конец 2018 года были построены более 4 тыс. 604 самолетов. Он также пользуется огромным успехом на международном рынке. Его взяли на вооружение 25 стран.

Эти истребители США модернизировали в 2005 году. Новые модели продолжают производить на экспорт. До Болгарии F-16 покупал Бахрейн.

Напомним, в прошлом году Украина получила 37 противотанковых комплексов Javelin от США. Также Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали 210 ракет к ним. Общая сумма контракта составила 47 млн долл.