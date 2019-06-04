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Зміцнення НАТО в Європі: США схвалили продаж винищувачів F-16 Болгарії. Фото: Wikimedia
Зміцнення НАТО в Європі: США схвалили продаж винищувачів F-16 Болгаріїhttps://racurs.ua/ua/n122737-zmicnennya-nato-v-ievropi-ssha-shvalyly-prodaj-vynyschuvachiv-f-16-bolgariyi.htmlРакурс
Винищувачі F-16 США вирішили продати Болгарії. Такий крок дасть можливість зміцнити позиції НАТО у Східній Європі й посилити захист ключового партнера Сполучених Штатів.
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Загальна вартість контракту про продаж винищувачів складає 1,7 млрд дол. До Болгарії поставлять вісім літаків модифікації F-16 C/D Block 70/72, 10 комунікаційних систем, а також 10 двигунів й інше обладнання, повідомляють РІА «Новости» із посиланням на Агентство з оборонного співробітництва при Пентагоні.
Також США планують продати 20 автоматичних установок M61 Vulcan. Ще Болгарія отримає ракети для винищувачів різних систем, авіабомби й інше озброєння.
Винищувач F-16 четвертого покоління був розроблений компанією General Dynamics у 1974 році. Його передали в експлуатацію в 1979 році. Завдяки своїй відносно невеликій вартості він є найпопулярнішим винищувачем четвертого покоління. На кінець 2018 року було збудовано понад 4 тис. 604 літаків. Він також має величезний попит на міжнародному ринку. Його взяли на озброєння 25 країн.
Ці винищувачі у США було модернізовано в 2005 році. Нові моделі продовжують постачати на експорт. До Болгарії F-16 купував Бахрейн.
Нагадаємо, минулого року Україна отримала 37 протитанкових комплексів Javelin від США. Також Збройним силам України (ЗСУ) передали 210 ракет до них. Загальна сума контракту склала 47 млн дол.
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