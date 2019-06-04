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В Киеве неизвестные похитили человека. Фото: ugolovka.com

В Киеве неизвестные похитили человека, столичную полицию подняли по тревоге

4 июн 2019, 11:10
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Похищение человека произошло в ночь с 3 на 4 июня в Подольском районе Киева.

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Свидетелем преступления стал местный житель, который позвонил полицейским и сообщил об инциденте на улице Нижний Вал. Об этом 4 июня сообщает «Информатор» со ссылкой на источники.

Очевидец преступления не сумел увидеть, кого похитили — мужчину или женщину. Человека затолкали в багажник легкового автомобиля Honda Accord (Хонда Аккорд) синего цвета и с номерами одесского региона. Предварительно известно, что государственный номерной знак авто «ВН 3583 СЕ».

В 23:10 по всему Киеву полиция ввела оперативный план «Перехват». Пока неизвестно, смогли ли правоохранители выйти на след злоумышленников. В столичной полиции пока не комментировали произошедшее.

Напомним, в мае в посольстве Дании обнаружили мальчика Даниэля, которого похитили в Запорожье. Мать ребенка заявила, что мальчика похитил ее бывший муж. Похищение произошло 2 мая, когда ребенок гулял с бабушкой. Тогда неизвестные мужчины забрали ребенка, а летнюю женщину избили.


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