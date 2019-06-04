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У Києві невідомі викрали людину. Фото: ugolovka.com

У Києві невідомі викрали людину, столичну поліцію підняли по тривозі

4 чер 2019, 11:10
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Викрадення людини сталося у ніч з 3 на 4 червня у Подільському районі Києва.

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Свідком злочину став місцевий мешканець, який зателефонував поліцейським та повідомив про інцидент на вулиці Нижній Вал. Про це 4 червня повідомляє «Інформатор» із посиланням на джерела.

Очевидець злочину не зумів побачити, кого викрали — чоловіка чи жінку. Особу заштовхали в багажник легкового автомобіля Honda Accord (Хонда Акорд) синього кольору і з номерами одеського регіону. Попередньо відомо, що державний номерний знак авто «ВН 3583 СЕ».

О 23:10 по всьому Києву поліція ввела оперативний план «Перехоплення». Наразі невідомо, чи змогли правоохоронці вийти на слід зловмисників. У столичній поліції поки не коментували подію.

Нагадаємо, у травні в посольстві Данії виявили хлопчика Даніеля, котрого, викрали у Запоріжжі. Матір дитини заявила, що хлопчика викрав її колишній чоловік. Викрадення сталося 2 травня, коли дитина гуляла з бабусею. Тоді невідомі чоловіки забрали дитину, а літню жінку побили.


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