У Києві невідомі викрали людину. Фото: ugolovka.com

https://racurs.ua/ua/n122738-u-kyievi-nevidomi-vykraly-ludynu-stolychnu-policiu-pidnyaly-po-tryvozi.html

Ракурс

Викрадення людини сталося у ніч з 3 на 4 червня у Подільському районі Києва.

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Свідком злочину став місцевий мешканець, який зателефонував поліцейським та повідомив про інцидент на вулиці Нижній Вал. Про це 4 червня повідомляє «Інформатор» із посиланням на джерела.

Очевидець злочину не зумів побачити, кого викрали — чоловіка чи жінку. Особу заштовхали в багажник легкового автомобіля Honda Accord (Хонда Акорд) синього кольору і з номерами одеського регіону. Попередньо відомо, що державний номерний знак авто «ВН 3583 СЕ».

О 23:10 по всьому Києву поліція ввела оперативний план «Перехоплення». Наразі невідомо, чи змогли правоохоронці вийти на слід зловмисників. У столичній поліції поки не коментували подію.

Нагадаємо, у травні в посольстві Данії виявили хлопчика Даніеля, котрого, викрали у Запоріжжі. Матір дитини заявила, що хлопчика викрав її колишній чоловік. Викрадення сталося 2 травня, коли дитина гуляла з бабусею. Тоді невідомі чоловіки забрали дитину, а літню жінку побили.