Давид Сакварелидзе, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122888-dvijenie-novyh-sil-mihaila-saakashvili-podderjivaet-zelenskogo-sakvarelidze-video.html

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Политсила «Движение новых сил Михаила Саакашвили» всячески поддерживала и будет поддерживать в дальнейшем президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом в эфире радио «НВ» заявил один из членов политсовета этой партии, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, комментируя недавнее предложение мэра Киева Виталия Кличко, который призвал Саакашвили вместе с его партией УДАР участвовать в парламентских выборах.

Мы уважаем команду Зеленского, самого Зеленского, мы рады его победе, мы его всячески поддерживали и поддерживаем, поэтому сейчас уже надо переходить к конкретной работе, - отметил Сакварелидзе.

По словам Сакварелидзе, в ближайшее время «Движение новых сил» объявит, с кем будет участвовать в парламентских выборах.

Напомним, СМИ недавно сообщали, что Саакашвили отклонил предложение Кличко. В то же время сам Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук пост, из которого четко не понятно, какое именно решение принял Саакашвили.