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Путин не планирует сейчас встречаться с Зеленским. Фото: LIGA.net

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

7 июн 2019, 12:45
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Вопрос встречи с Зеленским не рассматривается сейчас в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встречи пока в планах нет, — отметил он.

В Кремле считают, что пока украинская новая власть лишь распространяет различные заявления по урегулированию ситуации на Донбассе, но Москва будет судить только по делам.

Песков добавил, что о чем-то конкретном можно будет говорить после того, как власти РФ полностью сформулирует понимание о планах Киева относительно выполнения минских договоренностей и нормализации двусторонних отношений.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких переговоров с Кремлем. Секретарь СНБО заверил, что к диалогу с Россией Киев будет готовиться в нормандском формате.

Источник: Ракурс


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