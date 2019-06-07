Путін не планує наразі зустрічатися із Зеленським. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n122887-pieskov-rozkryv-plany-putina-schodo-zustrichi-iz-zelenskym.html

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Президент Російської Федерації Володимир Путін поки не планує проводити зустріч із главою України Володимиром Зеленським.

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Питання зустрічі із Зеленським не розглядається наразі в Москві. Про це заявив журналістам прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зустрічі поки в планах немає, — зазначив він.

У Кремлі вважають, що поки українська нова влада лише поширює різні заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але Москва судитиме лише по справах.

Пєсков додав, що про щось конкретне можна буде говорити після того, як влада РФ повністю сформулює розуміння про плани Києва щодо виконання мінських домовленостей та нормалізації двосторонніх відносин.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що президент України Володимир Зеленський не веде жодних переговорів із Кремлем. Секретар РНБО запевнив, що до діалогу з Росією Київ готуватимуться в нормандському форматі.