Давид Сакварелідзе, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122888-ruh-novyh-syl-myhayla-saakashvili-pidtrymuie-zelenskogo-sakvarelidze-video.html

Ракурс

Політсила «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» всіляко підтримувала і підтримуватиме надалі президента України Володимира Зеленського.

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Про це в ефірі радіо «НВ» заявив один із членів політради цієї партії, колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе, коментуючи недавню пропозицію мера Києва Віталія Кличка, котрий закликав Саакашвілі спільно з його партією УДАР брати участь у парламентських виборах.

Ми поважаємо команду Зеленського, самого Зеленського, ми раді його перемозі, ми його всіляко підтримували і підтримуємо, тому зараз вже треба переходити до конкретної роботи, — наголосив Сакварелідзе.

За словами Сакварелідзе, найближчим часом «Рух нових сил» оголосить, з ким братиме участь на цьогорічних парламентських виборах.

Нагадаємо, ЗМІ недавно повідомляли, що Саакашвілі відхилив пропозицію Кличка. Водночас сам Кличко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук пост, з котрого чітко не зрозуміло, яке саме рішення прийняв Саакашвілі.