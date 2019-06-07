Леонид Кучма, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/n122897-pamyatnik-kuchme-v-dnepre-razrisovali-nadpisyami-o-gongadze-foto.html

Ракурс

Установленный в Днепре памятник второму президенту Украины Леониду Кучме разрисовали неизвестные лица.

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На памятник красной краской нанесена надпись «Кто убил Гонгадзе?», портрет Кучмы перечеркнуто, а под ним расположено слово «вор». Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Памятник Кучме в Днепре был установлен в 2012 году. Он имеет статус почетного гражданина города. С 1986 по 1992 годы он был генеральным директором расположенного в Днепре госпредприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова».

Кучма возглавлял Украину в период с 1994 по 2005 годы.

Осенью 2000 года он оказался в центре скандала, связанного с исчезновением журналиста Георгия Гонгадзе. Тогда оппозиционный политик Александр Мороз обнародовал так называемые «пленки Мельниченко» — аудиозаписи, на которых люди, с голосами, похожими на голоса Кучмы, тогдашнего главы его администрации Владимира Литвина, а также министра внутренних дел Юрия Кравченко, обсуждали вопросы, связанные с исчезновением Гонгадзе.

Напомним, в этом году в Украине была учреждена премия Георгия Гонгадзе.