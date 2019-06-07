Леонід Кучма, фото: «Україна молода»

https://racurs.ua/ua/n122897-pam-yatnyk-kuchmi-v-dnipri-rozmaluvaly-napysamy-pro-gongadze-foto.html

Ракурс

Встановлений у Дніпрі пам’ятник другому президентові України Леонідові Кучмі розмалювали невідомі особи.

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На пам’ятник червоною фарбою нанесено напис «Хто вбив Гонгадзе?», портрет Кучми перекреслено, а під ним розміщено слово «злодій». Про це повідомляє телеканал «Прямий».

Пам’ятник Кучмі в Дніпрі було встановлено у 2012 році. Він має статус почесного громадянина міста. З 1986 по 1992 роки він був генеральним директором розташованого у Дніпрі держпідприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Кучма очолював Україну в період з 1994 по 2005 роки.

Восени 2000 року він опинився в центрі скандалу, пов’язаного зі зникненням журналіста Георгія Гонгадзе. Тоді опозиційний політик Олександр Мороз оприлюднив так звані «плівки Мельниченка» — аудіозаписи, на котрих люди, з голосами, схожими на голоси Кучми, тодішнього очільника його адміністрації Володимира Литвина, а також міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, обговорювали питання, пов’язані зі зникненням Гонгадзе.

Нагадаємо, цього року в Україні було започатковано премію Георгія Гонгадзе.