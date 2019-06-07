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Леонід Кучма, фото: «Україна молода»

Пам’ятник Кучмі в Дніпрі розмалювали написами про Гонгадзе (ФОТО)

7 чер 2019, 14:58
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Встановлений у Дніпрі пам’ятник другому президентові України Леонідові Кучмі розмалювали невідомі особи.

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На пам’ятник червоною фарбою нанесено напис «Хто вбив Гонгадзе?», портрет Кучми перекреслено, а під ним розміщено слово «злодій». Про це повідомляє телеканал «Прямий».

Пам’ятник Кучмі в Дніпрі було встановлено у 2012 році. Він має статус почесного громадянина міста. З 1986 по 1992 роки він був генеральним директором розташованого у Дніпрі держпідприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Кучма очолював Україну в період з 1994 по 2005 роки.

Восени 2000 року він опинився в центрі скандалу, пов’язаного зі зникненням журналіста Георгія Гонгадзе. Тоді опозиційний політик Олександр Мороз оприлюднив так звані «плівки Мельниченка» — аудіозаписи, на котрих люди, з голосами, схожими на голоси Кучми, тодішнього очільника його адміністрації Володимира Литвина, а також міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, обговорювали питання, пов’язані зі зникненням Гонгадзе.

Розмальований пам’ятник Кучмі у Дніпрі, фото: телеканал «Прямий»

Розмальований пам’ятник Кучмі у Дніпрі, фото: телеканал «Прямий»

Нагадаємо, цього року в Україні було започатковано премію Георгія Гонгадзе.


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