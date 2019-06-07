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Ракурс
Лидеры объединения политсил, фото: Александр Вилкул

«Оппоблок» объединился с Мураевым, Кернесом и Трухановым (ВИДЕО)

7 июн 2019, 15:39
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«Оппозиционный блок — Партия мира и развития» объединяется с партиями Евгения Мураева «Наши» и так называемой «партией мэров» «Доверяй делам», созданной руководителями Харькова Геннадием Кернесом и Одессы Геннадием Трухановым.

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Партии совместно будут участвовать в парламентских выборах. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замглавы «Оппозиционного блока», народный депутат Александр Вилкул.

Ожидается, что в ближайшее время состоится съезд, на котором будет создана организационная структура объединения этих политсил с единым партийным руководством.

Вилкул заявил, что они будут выступать против «антинародных реформ».

Напомним, сегодня стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко участвовать в парламентских выборах вместе с его политической силой УДАР. Затем бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что партия «Движение новых сил Михаила Саакашвили» продолжает поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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