Лідери об’єднання політсил, фото: Олександр Вілкул

https://racurs.ua/ua/n122900-opoblok-obiednavsya-z-muraievym-kernesom-ta-truhanovym-video.html

Ракурс

«Опозиційний блок — Партія миру та розвитку» об'єднується з партіями Євгена Мураєва «Наші» та так званою «партією мерів» «Довіряй справам», створеною очільниками Харкова Геннадієм Кернесом та Одеси Геннадієм Трухановим.

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Партії спільно братимуть участь у цьогорічних парламентських виборах. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник очільника «Опозиційного блоку», народний депутат Олександр Вілкул.

Очікується, що найближчим часом відбудеться з’їзд, на якому створять організаційну структуру об'єднання цих політсил із єдиним партійним керівництвом.

Вілкул заявив, що вони виступатимуть проти «антинародних реформ».

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі відхилив пропозицію мера Києва Віталія Кличка брати участь у парламентських виборах разом із його політсилою УДАР. Згодом колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе повідомив, що партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» продовжує підтримувати президента України Володимира Зеленського.