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Путин рассказал, что думает о Зеленском и дальнейшем партнерстве. Фото: Reuters
Путин рассказал, что думает о Зеленском и дальнейшем партнерстве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n122911-putin-rasskazal-chto-dumaet-o-zelenskom-i-dalneyshem-partnerstve-video.htmlРакурс
Глава России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хороший и талантливый актер, но у него не хватает опыта в государственных делах.
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Путин уверяет, что хороший президент должен обладать знаниями, опытом, уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения.
Однако, Путин добавил, что опыт всегда можно приобрести, и он надеется когда-нибудь познакомиться с Зеленским лично. Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передают росСМИ.
По словам Путина, он не будет отказываться от контактов с Украиной и планирует работать в этом направлении.
Также Путин поделился, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. По его словам, Зеленский называет русских врагами и агрессорами. Поэтому Путин настаивает, что украинский президент должен определиться с тем, что будет делать и чего добиваться.
Путин о Зеленском: Он до сих пор продолжает риторику — называет нас врагами, агрессорами. [От встречи] я разве отказывался? Мне никто не предлагал. Но одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем — увидим pic.twitter.com/g23Y8Tyk7X— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.
Президент России также обвинил Зеленского в том, что во время предвыборной кампании и на президентском кресле он выдвигал противоречивые тезисы.
Как ранее сообщал «Ракурс», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о планах проведения встречи российского президента с Зеленским.
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