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Путин рассказал, что думает о Зеленском и дальнейшем партнерстве. Фото: Reuters

Путин рассказал, что думает о Зеленском и дальнейшем партнерстве (ВИДЕО)

7 июн 2019, 18:51
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Глава России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хороший и талантливый актер, но у него не хватает опыта в государственных делах.

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Путин уверяет, что хороший президент должен обладать знаниями, опытом, уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения.

Однако, Путин добавил, что опыт всегда можно приобрести, и он надеется когда-нибудь познакомиться с Зеленским лично. Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передают росСМИ.

По словам Путина, он не будет отказываться от контактов с Украиной и планирует работать в этом направлении.

Также Путин поделился, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. По его словам, Зеленский называет русских врагами и агрессорами. Поэтому Путин настаивает, что украинский президент должен определиться с тем, что будет делать и чего добиваться.

Президент России также обвинил Зеленского в том, что во время предвыборной кампании и на президентском кресле он выдвигал противоречивые тезисы.

Как ранее сообщал «Ракурс», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о планах проведения встречи российского президента с Зеленским.

Источник: Ракурс


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