Путін розповів, що думає про Зеленського і подальше партнерство. Фото: Reuters

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Ракурс

Глава Росії Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський хороший і талановитий актор, але у нього не вистачає досвіду в державних справах.

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Путін запевняє, що хороший президент повинен володіти знаннями, досвідом, вміти побачити головні проблеми і знайти інструменти для їхнього вирішення.

Однак, Путін додав, що досвід завжди можна придбати, і він сподівається коли-небудь познайомитися із Зеленським особисто. Про це він заявив на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі, передають РосЗМІ.

За словами Путіна, він не буде відмовлятися від контактів з Україною і планує працювати в цьому напрямку.

Також Путін поділився, чому не привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах. За його словами, Зеленський називає росіян ворогами і агресорами. Тому Путін наполягає, що український президент повинен визначитися з тим, що буде робити і чого домагатися.

Президент Росії також звинуватив Зеленського в тому, що під час передвиборної кампанії і на президентському кріслі він висував суперечливі тези.

Путин о Зеленском: Он до сих пор продолжает риторику — называет нас врагами, агрессорами. [От встречи] я разве отказывался? Мне никто не предлагал. Но одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то. Он пока никак себя не проявил, поживем — увидим pic.twitter.com/g23Y8Tyk7X — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів про плани проведення зустрічі російського президента із Зеленським.