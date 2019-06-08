В США мошенники накупили «Айфонов» на 19 млн долл. Фото: iGuides

https://racurs.ua/n122937-v-ssha-razoblachili-aferistov-kotorye-obmannym-putem-priobreli-iphone-na-19-mln-dollarov.html

Ракурс

Полиция США разоблачила банду мошенников, которая семь лет обманным путем приобретала смартфоны компании Apple.

Loading...

Злоумышленники сумели приобрести технику на сумму 19 млн долл. в официальных магазинах. Суть аферы заключалась в краже личных данных пользователей, в частности, их идентификаторов и дебетовых карт. Злоумышленники подделывали эти данные и покупали в магазинах iPhone под видом законных владельцев учетных записей. Об этом сообщает 9to5mac.com.

Чтобы не привлекать внимания, смартфоны покупались на условиях оплаты частями. Небольшой платеж не вызывал подозрений и без проблем проходил через клонированную банковскую карту. А реальные владельцы дебетовых карт не сразу выявляли списание мелкой суммы.

Полиция Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований смогли поймать одного из преступников, в обязанности которого входили поездки по магазинам в разных штатах и покупка смартфонов. Технику потом переправляли в Нью-Йорк, где ее продавали на черном рынке. Курьер получал по 100 долл. за каждый проданный мобильный телефон.

Задержанный злоумышленник уже признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Другие обвиняемые не признали себя виновными, их освободили под залог в 100 тыс. долл.

Напомним, осенью 2018 года в Киеве задержали мошенника, который открыл «липовое» отделение банка и завладел 120 тыс. долл. Название своего учреждения злоумышленник скомпоновал из названий двух ранее ликвидированных банков.