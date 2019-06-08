В США шахраї накупили «Айфонів» на 19 млн дол. Фото: iGuides

https://racurs.ua/ua/n122937-u-ssha-vykryly-aferystiv-yaki-obmannym-shlyahom-prydbaly-iphone-na-19-mln-dolariv.html

Ракурс

Поліція США викрила банду шахраїв, яка сім років обманним шляхом купувала смартфони компанії Apple.

Loading...

Зловмисники зуміли придбати техніку на суму 19 млн дол. в офіційних магазинах. Суть афери полягала в крадіжці особистих даних користувачів, зокрема, їх ідентифікаторів та дебетових карт. Зловмисники підробляли ці дані й купували в магазинах iPhone під виглядом законних власників облікових записів. Про це повідомляє 9to5mac.com.

Щоб не привертати уваги, смартфони купувалися на умовах оплати частинами. Невеликий платіж не викликав підозри й без проблем проходив через клоновану банківську карту. А реальні власники дебетових карт не відразу виявляли списання дрібної суми.

Поліція Нью-Йорка та Федеральне бюро розслідувань змогли впіймати одного із злочинців, в обов’язки якого входили поїздки по магазинах в різних штатах та купівля смартфонів. Техніку згодом переправляли в Нью-Йорк, де її продавали на чорному ринку. Кур'єр отримував по 100 дол. за кожен проданий мобільний телефон.

Затриманий зловмисник вже визнав свою вину та погодився співпрацювати із слідством. Інші обвинувачені не визнали себе винними, їх звільнили під заставу в 100 тис. дол.

Нагадаємо, восени 2018 року в Києві затримали шахрая, який відкрив «липове» відділення банку та заволодів 120 тис. дол. Назву своєї установи зловмисник скомпонував із назв двох раніше ліквідованих банків.