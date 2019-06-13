На Донбассе за 5 лет погибли более 3 тыс. человек – ООН. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n123128-na-donbasse-za-5-let-pogibli-bolee-3-tys-chelovek-oon.html

Ракурс

За время конфликта на Донбассе мониторинговая миссия ООН по правам человека насчитала 3 тыс. 332 погибших среди гражданского населения. Еще более 7 тыс. человек получили ранения с апреля 2014 года по 9 июня 2017 года.

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С начала этого года представители ООН насчитали 12 погибших и 58 раненых среди мирного населения. Этот показатель считается минимальным за все время конфликта. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает «Интерфакс-Украина».

Однако с начала июня текущего года зафиксировали 12 погибших и раненых украинцев. Ровно столько же жертв насчитали за весь май.

Отметим, ранее сообщалось, что конфликт на Донбассе забрал жизни от 12,8 тис. до 13 тыс. человек. Среди них: 3,3 тыс. погибших были мирными гражданами, 4 тыс. человек оказались украинскими военнослужащими, а 5,5 тыс. человека были боевиками.

Количество раненых на Донбассе варьируется от 27 тыс. до 30 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак опроверг информацию об обострении ситуации на Донбассе.