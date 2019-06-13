На Донбасі за 5 років загинули понад 3 тис. осіб – ООН. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n123128-na-donbasi-za-5-rokiv-zagynuly-ponad-3-tys-osib-oon.html

Ракурс

За час конфлікту на Донбасі моніторингова місія ООН з прав людини нарахувала 3 тис. 332 загиблих серед цивільного населення. Ще понад 7 тис. осіб отримали поранення з квітня 2014 року по 9 червня 2017 року.

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З початку цього року представники ООН нарахували 12 загиблих і 58 поранених серед мирного населення. Цей показник вважається найменшим за весь час конфлікту. Про це повідомила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає «Інтерфакс-Україна».

Однак з початку червня поточного року зафіксували 12 загиблих і поранених українців. Рівно стільки ж жертв нарахували за весь травень.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що конфлікт на Донбасі забрав життя від 12,8 тис. до 13 тис. осіб. Серед них: 3,3 тис. загиблих були мирними громадянами, 4 тис. виявилися українськими військовослужбовцями, а 5,5 тис. осіб було бойовиками.

Кількість поранених на Донбасі варіюється від 27 тис. до 30 тис. осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак спростував інформацію про загострення ситуації на Донбасі.