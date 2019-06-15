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Британский спецназ могут переориентировать на противостояние «опасному международному поведению» других стран, фото: The Independent

«Вызывает беспокойство»: России не понравилась переориентация британского спецназа на противодействие «опасному международному поведению»

15 июн 2019, 12:02
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Посольство России в Великобритании потребовало от Лондона объяснить сообщения ряда СМИ о том, что Минобороны Соединенного королевства решило переориентировать британский спецназ с борьбы с терроризмом на противостояние «опасному международному поведению» РФ и других стран.

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Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Британии.

В посольстве отмечают, что такая информация «вызывает беспокойство», но в настоящее время судить о ее достоверности российским дипломатам сложно.

Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству, — отмечают в посольстве. — Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы.

Ранее BBC и The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщали, что после разгрома террористической организации «Исламское государство» Минобороны Британии разработало план переориентации спецназа на действия, в которых применять обычных военных не так просто. Имеется в виду, в частности, раскрытие тайных действий России в странах Балтии и Африке.

В состав британского спецназа входят Специальная воздушная служба (SAS), которая может проводить разведку и контртеррористические операции во взаимодействии с полицией или самостоятельно, и Специальная лодочная служба (SBS), которая преимущественно сосредотачивается на выполнении задач в прибрежной зоне, а также в морских и речных акваториях.

Источник: Ракурс


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