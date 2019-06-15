Британський спецназ можуть переорієнтувати на протистояння «небезпечній міжнародній поведінці» інших країн, фото: The Independent

https://racurs.ua/ua/n123206-vyklykaie-zanepokoiennya-rosiyi-ne-spodobalasya-pereoriientaciya-brytanskogo-specnazu.html

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Посольство Росії у Великій Британії зажадало від Лондона пояснень з приводу повідомлень низки ЗМІ про те, що Міноборони Сполученого королівства вирішило переорієнтувати британський спецназ з боротьби з тероризмом на протистояння «небезпечній міжнародній поведінці» РФ та інших країн.

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Про це повідомляє прес-служба російського посольства в Британії.

У посольстві зазначають, що така інформація «викликає занепокоєння», але наразі судити про її достовірності російським дипломатам складно.

Наскільки можна зрозуміти, мова поки йде про проекти, які будуть представлені на затвердження політичного керівництва, — зазначають у посольстві. — Хотілося б сподіватися, що відповідальні політики не дозволять військовим і спецслужбам втілити в життя їхні небезпечні задуми.

Раніше BBC і The Guardian з посиланням на власні джерела повідомляли, що після розгрому терористичної організації «Ісламська держава» Міноборони Британії розробило план переорієнтації спецназу на дії, в яких застосовувати звичайних військових не так просто. Мається на увазі, зокрема, розкриття таємних дій Росії в країнах Балтії й Африці.

До складу британського спецназу входять Спеціальна повітряна служба (SAS), яка може проводити розвідку і контртерористичні операції у взаємодії з поліцією або самостійно, і Спеціальна човнова служба (SBS), яка переважно зосереджується на виконанні завдань у прибережній зоні, а також в морських і річкових акваторіях.