Совет Европейского Союза. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n123265-v-evrosouze-prinyali-rezoluciu-po-razvitiu-sotrudnichestva-v-chernomorskom-regione.html

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Резолюцию о развитии сотрудничества в Черноморском регионе 17 июня приняли главы МИД стран-участниц Европейского Союза.

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Дипломаты подготовили комплекс мероприятий по Черноморскому региональному сотрудничеству. В резолюции подчеркнули на необходимости уважать международное право, суверенитет и независимость стран региона. Также в ЕС отметили, что политическое решение о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией остаются основой черноморской политики Евросоюза. Соответствующий документ обнародован на веб-странице Европейского Совета.

Совет ЕС вновь подчеркнул, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Морской Конвенции ООН, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС относительно непризнания аннексии Крыма, являются фундаментальными в подходах ЕС к регионального сотрудничества в Черноморском регионе, — говорится в документе.

В Евросоюзе подтвердить долгосрочные обязательства по развитию состоятельности, стабильности и устойчивости страны в регионе Черного моря.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что президент Российской Федерации не откажется от методов, которые он применял в Азовском море.