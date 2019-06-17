Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Совет Европейского Союза. Фото: ТСН

В Евросоюзе приняли резолюцию по развитию сотрудничества в Черноморском регионе

17 июн 2019, 17:00
999

Резолюцию о развитии сотрудничества в Черноморском регионе 17 июня приняли главы МИД стран-участниц Европейского Союза.

Loading...

Дипломаты подготовили комплекс мероприятий по Черноморскому региональному сотрудничеству. В резолюции подчеркнули на необходимости уважать международное право, суверенитет и независимость стран региона. Также в ЕС отметили, что политическое решение о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией остаются основой черноморской политики Евросоюза. Соответствующий документ обнародован на веб-странице Европейского Совета.

Совет ЕС вновь подчеркнул, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Морской Конвенции ООН, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС относительно непризнания аннексии Крыма, являются фундаментальными в подходах ЕС к регионального сотрудничества в Черноморском регионе, — говорится в документе.

В Евросоюзе подтвердить долгосрочные обязательства по развитию состоятельности, стабильности и устойчивости страны в регионе Черного моря.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что президент Российской Федерации не откажется от методов, которые он применял в Азовском море.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Выборы в Украине: Центризбирком зарегистрировал первый партийный список

ЦИК зарегистрировала первый список кандидатов в депутаты украинского парламента от политической партии. Первой политсилой, зарегистрировавшей свой список, стала «Гражданская позиция»

Новости Украины
21:53   17 июн

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН и освободить украинских моряков — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву освободить военнопленных моряков и вернуть захваченные на Азове бронированные катера и буксир

Новости Украины
20:52   17 июн

Зеленский обвинил Конституционный суд в затягивании рассмотрения дела о роспуске Рады

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что считает законным свое решение о роспуске украинского парламента. Кроме того, президент считает, что КСУ затягивает рассмотрение дела

Новости Украины
16:26   17 июн
Новости партнеров
Загрузка...