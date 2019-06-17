Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рада Європейського Союзу. Фото: ТСН

У Євросоюзі прийняли резолюцію щодо розвитку співпраці у Чорноморському регіоні

17 чер 2019, 17:00
999

Резолюцію щодо розвитку співпраці у Чорноморському регіоні 17 червня прийняли глави МЗС країн-учасниць Європейського Союзу.

Loading...

Дипломати підготували комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва. У резолюції наголосили на необхідності поважати міжнародне право, суверенітет та незалежність країн регіону. Також у ЄС наголосили, що політичне рішення щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією залишаються основою чорноморської політики Євросоюзу. Відповідний документ оприлюднено на веб-сторінці Європейської Ради.

Рада ЄС знову наголосила на тому, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Морської Конвенції ООН, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання анексії Криму, є фундаментальними у підходах ЄС до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні, — йдеться у документі.

У Євросоюзі підтвердити довгострокові зобов’язання із розвитку заможності, стабільності та стійкості країн в регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що президент Російської Федерації не відмовиться від методів, які він застосовував в Азовському морі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Франція, Німеччина та Іспанія запустили найбільший оборонний проект у Європі

Німеччина, Франція та Іспанія дали старт найбільшому в Європі оборонному проекту. Міністри оборони трьох країн підписали угоду з виробництва системи ведення боїв у повітрі нового покоління

Світові новини
18:04
Новини партнерів
Загрузка...