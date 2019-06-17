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Рада Європейського Союзу. Фото: ТСН
У Євросоюзі прийняли резолюцію щодо розвитку співпраці у Чорноморському регіоніhttps://racurs.ua/ua/n123265-u-ievrosouzi-pryynyaly-rezoluciu-schodo-rozvytku-spivpraci-u-chornomorskomu-regioni.htmlРакурс
Резолюцію щодо розвитку співпраці у Чорноморському регіоні 17 червня прийняли глави МЗС країн-учасниць Європейського Союзу.
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Дипломати підготували комплекс заходів щодо чорноморського регіонального співробітництва. У резолюції наголосили на необхідності поважати міжнародне право, суверенітет та незалежність країн регіону. Також у ЄС наголосили, що політичне рішення щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією залишаються основою чорноморської політики Євросоюзу. Відповідний документ оприлюднено на веб-сторінці Європейської Ради.
Рада ЄС знову наголосила на тому, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Морської Конвенції ООН, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання анексії Криму, є фундаментальними у підходах ЄС до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні, — йдеться у документі.
У Євросоюзі підтвердити довгострокові зобов’язання із розвитку заможності, стабільності та стійкості країн в регіоні Чорного моря.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що президент Російської Федерації не відмовиться від методів, які він застосовував в Азовському морі.
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