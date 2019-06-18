В Польше мужчина украл советский танк, чтобы покататься (ФОТО)

https://racurs.ua/n123324-v-polshe-mujchina-ukral-sovetskiy-tank-chtoby-pokatatsya-foto.html

Ракурс

Советский танк Т-55 украли в польском городе Паенчно. Пьяный водитель взял 60-летний танк и поехал кататься по улицам города. Когда горожане вызвали полицию, вор припарковал 40-тонную машину на главной улице, чем нанес серьезный ущерб.

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Человек, который украл танк, оказался 49-летним водителем. Он ставил и снимал танк с прицепа, но, когда тягач сломался и был на ремонте, пьяный мужчина решил взять машину и поехать покататься. Об этом сообщает Newsweek, передает «Прямой».

Приключения пьяного поляка закончились на улице Адама Мицкевича, где его заметили свидетели инцидента. Вместе с водителем был также его друг, который также решил покататься.

Вора смогли допросить только когда он протрезвел. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет за создание прямой угрозы катастрофы на земле, на воде или в воздухе.

Если нанесенный ущерб не будет установлен, мужчине грозит лишение свободы сроком на два года, но уже за вождение в нетрезвом состоянии.

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