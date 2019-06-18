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Ракурс
В Польше мужчина украл советский танк, чтобы покататься (ФОТО)

В Польше мужчина украл советский танк, чтобы покататься (ФОТО)

18 июн 2019, 22:36
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Советский танк Т-55 украли в польском городе Паенчно. Пьяный водитель взял 60-летний танк и поехал кататься по улицам города. Когда горожане вызвали полицию, вор припарковал 40-тонную машину на главной улице, чем нанес серьезный ущерб.

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Человек, который украл танк, оказался 49-летним водителем. Он ставил и снимал танк с прицепа, но, когда тягач сломался и был на ремонте, пьяный мужчина решил взять машину и поехать покататься. Об этом сообщает Newsweek, передает «Прямой».

Приключения пьяного поляка закончились на улице Адама Мицкевича, где его заметили свидетели инцидента. Вместе с водителем был также его друг, который также решил покататься.

Украденный танк припаркованный на улице. Фото: Polsat News

Вора смогли допросить только когда он протрезвел. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет за создание прямой угрозы катастрофы на земле, на воде или в воздухе.

Если нанесенный ущерб не будет установлен, мужчине грозит лишение свободы сроком на два года, но уже за вождение в нетрезвом состоянии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в России медведь украл у охотников холодильник с продуктами.


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