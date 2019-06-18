У Польщі чоловік вкрав радянський танк, щоб покататись. Фото: Военное обозрение

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Ракурс

Радянський танк Т-55 вкрали у польському місті Паєнчно. П’яний водій взяв 60-річний танк та поїхав кататись вулицями міста. Коли містяни викликали поліцію, крадій припаркував 40-тонну машину на головній вулиці, чим завдав серйозної шкоди.

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Чоловік, який вкрав танк, виявився 49-річним водієм. Він ставив та знімав танк з причепа, але, коли тягач зламався і був на ремонті, п’яний чоловік вирішив взяти машину і поїхати покататись. Про це повідомляє Newsweek, передає «Прямий».

Пригоди п’яного поляка закінчились на вулиці Адама Міцкевича, де його помітили свідки інциденту. Разом з водієм був також його друг, який також вирішив покататись.

Крадія змогли допитати лише коли він протверезів. Наразі йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років через створення прямої загрози катастрофи на землі, на воді чи в повітрі.

Якщо нанесену шкоду не буде встановлено, чоловіку загрожує позбавлення волі строком на два роки, але вже за водіння у нетверезому стані.

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