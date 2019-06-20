Восстановление Донбасса: Зеленский раздал задачи олигархам, фото — Прямий

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым относительно восстановления Донбасса и реализации инвестиционных и гуманитарных проектов в регионе.

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Такие проекты администрация Зеленского намерена начать осуществлять на контролируемых территориях Донбасса, чтобы показать людям, живущим на оккупированных территориях, преимущества пребывания в составе Украины.

Президент сказал, что намерен встретиться и с другими олигархами, но они «где-то скрываются». Об этом Зеленский заявил 20 июня в Киеве во время выступления на форуме «Диалог власти и бизнеса».

Пинчук пообещал Зеленскому профинансировать покупку квартир для семей 24 украинских моряков, которых захватила Россия в Керченском проливе, а также в дальнейшем заниматься поддержкой военных.

Ахметов, по словам президента, займется медициной и дорогами. В частности, глава государства напомнил о 200 новых авто «скорой помощи», которые закупили с помощью Ахметова.

Коломойский займется инфраструктурой.

Вкладывать в инфраструктуру Донбасса он будет много, но еще об этом не знает, — эти слова Зеленского вызвали смех в зале.

Президент уточнил, что никаких преференций указанные олигархи не получат. Он предложил им «только честные, одинаковые для всех правила».