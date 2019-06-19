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Ракурс
Зеленский и олигархи: глава государства рассказал, о чем общался с Ахметовым, скриншот видео YouTube

Зеленский рассказал, о чем общался с Ахметовым (ВИДЕО)

19 июн 2019, 21:09
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым. С самым богатым человеком страны глава государства общался по поводу инвестиций, а не о политике.

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Зеленский сообщил некоторые детали встречи с Ахметовым 19 июня во время неформального общения с журналистами в Администрации президента.

По словам Зеленского, разговор был «на много разных тем», но не о политике. К тому же, речь не шла о договоренностях новой командой с бизнесменом.

О формуле «Роттердам+". Будет демонополизация и господин Ахметов об этом слышал, ДТЭК я имею в виду. И все это понимают, — отметил Зеленский.

Другие детали разговора Зеленский обещал обнародовать на встрече с представителями бизнеса, которая состоится 20 июня. На ней глава государства «хочет отчитаться, о чем говорил с Ахметовым, на чем мы настаивали и будем настаивать».

Зеленский заявил, что очень важно «сейчас вкладывать деньги в Украину», поскольку крупные бизнесмены стали богатыми именно в своей стране. По мнению главы государства, заработанные деньги необходимо возвращать и вкладывать в Украину.

Напомним, что 14 июня «Ракурс» сообщал, что команда президента Зеленского подготовила законопроект о снижении стоимости электроэнергии. В нем предлагается отменить формулу расчета тарифа — так называемый «Роттердам +".

Источник: Ракурс


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