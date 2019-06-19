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Ракурс
Зеленський і олігархи: глава держави розповів, про що спілкувався із Ахметовим, скріншот відео YouTube

Зеленський розповів, про що спілкувався із Ахметовим (ВІДЕО)

19 чер 2019, 21:09
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з бізнесменом Рінатом Ахметовим. З найбагатшою людиною країни глава держави спілкувався з приводу інвестицій, а не про політику.

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Зеленський повідомив деякі деталі цієї зустрічі із Ахметовим 19 червня під час неформального спілкування з журналістами в Адміністрації президента.

За словами Зеленського, розмова була «на багато різних тем», але не про політику. До того ж, не йшлося про домовленості нової команди і бізнесмена.

Про формулу «Роттердам+". Буде демонополізація і пан Ахметов про це чув, ДТЕК я маю на увазі. І всі це розуміють, — зазначив Зеленський.

Інші деталі розмови Зеленський обіцяв оприлюднити на зустрічі із представниками бізнесу, яка відбудеться 20 червня. На ній глава держави «хоче відзвітувати, про що розмовляв із Ахметовим, на чому ми наполягали і будемо наполягати».

Зеленський заявив, що дуже важливо «зараз вкладати гроші в Україну», оскільки великі бізнесмени стали багатими саме у своїй країні. На думку глави держави, зароблені гроші необхідно повертати і вкладати в Україну.

Нагадаємо, що 14 червня «Ракурс» повідомляв, що команда президента Зеленського підготувала законопроект щодо зниження вартості електроенергії. У ньому пропонується скасувати формулу розрахунку тарифу — так званий «Роттердам+".

Джерело: Ракурс


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