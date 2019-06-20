Відбудова Донбасу: Зеленський роздав завдання олігархам

https://racurs.ua/ua/n123404-zelenskyy-rozdav-zavdannya-pinchuku-kolomoyskomu-i-ahmetovu-schodo-vidbudovy-donbasu-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським та Рінатом Ахметовим щодо відбудови Донбасу та реалізації інвестиційних та гуманітарних проектів в регіоні.

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Такі проекти адміністрація Зеленського має намір почати здійснювати на контрольованих територіях Донбасу, щоб показати людям, які живуть в окупованих регіонах переваги перебування в складі України.

Президент сказав, що має намір зустрітися і з іншими олігархами, але вони «десь ховаються». Про це Зеленський заявив 20 червня у Києві під час виступу на форумі «Діалог влади і бізнесу».

Пінчук пообіцяв Зеленському профінансувати купівлю квартир для сімей 24 українських моряків, яких захопила Росія в Керченській протоці, а також надалі займатися підтримкою військових.

Ахметов, за словами президента, займеться медициною і дорогами. Зокрема, глава держави нагадав про 200 нових авто «швидкої допомоги», які закупили за допомогою Ахметова.

Коломойський займеться інфраструктурою.

Вкладати в інфраструктуру Донбасу він буде багато, але ще про це не знає, — ці слова Зеленського викликали сміх у залі.

Президент уточнив, що жодних преференцій названі олігархи не отримають. Він запропонував їм «тільки чесні, однакові для всіх правила».