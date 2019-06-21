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К шести месяцам колонии приговорили украинца. Фото: Деловая столица

В Крыму украинца приговорили к шести месяцам колонии за повреждение памятника «зеленым человечкам» (ФОТО)

21 июн 2019, 21:13
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Гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к шести месяцам колонии-поселения.

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Такое наказание назначили за то, что зимой 2019 года он краской облил памятник военным Российской Федерации, которые захватывали Крым в 2014 году. Приговор мужчине вынесли еще в апреле, но правозащитникам об этом стало известно только теперь. Об этом 21 июня сообщила «Крымская правозащитная группа» в Facebook.

«Сокуренко М. С., который является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным пребывание государственной символики РФ на территории Крыма. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующих властей, облил памятник солдатам и офицерам российской армии», — говорится в тексте приговора.

Оккупационный суд в Крыму признал украинца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм) Уголовного кодекса России. Мужчине назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении.

В «Крымской правозащитной группе» отметили, что подсудимый не признал своей вины. Кроме того, во время судебного заседания он заявил, что отказывается получать российский паспорт.

Жителя Крыма приговорили за повреждение памятника оккупантам. Фото из соцсетей

Напомним, в январе в центре Симферополя красной краской облили памятник российским военнослужащим без опознавательных знаков, которые принимали участие в захвате Крыма. Местные полицейские задержали 35-летнего местного жителя, возбудили уголовное дело о вандализме.

Источник: Ракурс


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