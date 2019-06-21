К шести месяцам колонии приговорили украинца. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n123462-v-krymu-ukrainca-prigovorili-k-shesti-mesyacam-kolonii-za-povrejdenie-pamyatnika-zelenym.html

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Гражданина Украины Максима Сокуренко приговорили к шести месяцам колонии-поселения.

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Такое наказание назначили за то, что зимой 2019 года он краской облил памятник военным Российской Федерации, которые захватывали Крым в 2014 году. Приговор мужчине вынесли еще в апреле, но правозащитникам об этом стало известно только теперь. Об этом 21 июня сообщила «Крымская правозащитная группа» в Facebook.

«Сокуренко М. С., который является гражданином Украины, не признает факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума 16 марта 2014 года, а также считает незаконным пребывание государственной символики РФ на территории Крыма. Для выражения своей гражданской позиции, с целью привлечения внимания действующих властей, облил памятник солдатам и офицерам российской армии», — говорится в тексте приговора.

Оккупационный суд в Крыму признал украинца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (вандализм) Уголовного кодекса России. Мужчине назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении.

В «Крымской правозащитной группе» отметили, что подсудимый не признал своей вины. Кроме того, во время судебного заседания он заявил, что отказывается получать российский паспорт.

Напомним, в январе в центре Симферополя красной краской облили памятник российским военнослужащим без опознавательных знаков, которые принимали участие в захвате Крыма. Местные полицейские задержали 35-летнего местного жителя, возбудили уголовное дело о вандализме.