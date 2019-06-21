До шести місяців колонії засудили українця. Фото: Деловая столица

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Громадянина України Максима Сокуренка засудили до шести місяців колонії-поселення.

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Таке покарання призначили за те, що взимку 2019 року він фарбою облив пам’ятник військовим Російської Федерації, які захоплювали Крим в 2014 році. Вирок чоловікові винесли ще в квітні, але правозахисникам про це стало відомо лише тепер. Про це 21 червня повідомила «Кримська правозахисна група» у Facebook.

«Сокуренко М. С., який є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року, а також вважає незаконним перебування державної символіки РФ на території Криму. Для вираження своєї громадянської позиції, з метою залучення уваги чинної влади, облив пам’ятник солдатам і офіцерам російської армії», — йдеться у тексті вироку.

Окупаційний суд у Криму визнав українця винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 (вандалізм) Кримінального кодексу Росії. Чоловіку призначили покарання у виді шести місяців позбавлення волі з відбуванням його в колонії-поселенні.

У «Кримській правозахисній групі» відзначили, що підсудний не визнав своєї провини. Крім того, під час судового засідання він заявив, що відмовляється отримувати російський паспорт.

Нагадаємо, у січні в центрі Сімферополя червоною фарбою облили пам’ятник російським військовослужбовцям без розпізнавальних знаків, котрі брали участь у захопленні Криму. Місцеві поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця, порушили кримінальну справу про вандалізм.