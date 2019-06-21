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До шести місяців колонії засудили українця. Фото: Деловая столица

У Криму українця засудили до шести місяців колонії за пошкодження пам’ятника «зеленим чоловічкам» (ФОТО)

21 чер 2019, 21:13
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Громадянина України Максима Сокуренка засудили до шести місяців колонії-поселення.

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Таке покарання призначили за те, що взимку 2019 року він фарбою облив пам’ятник військовим Російської Федерації, які захоплювали Крим в 2014 році. Вирок чоловікові винесли ще в квітні, але правозахисникам про це стало відомо лише тепер. Про це 21 червня повідомила «Кримська правозахисна група» у Facebook.

«Сокуренко М. С., який є громадянином України, не визнає факт входження Криму до складу Російської Федерації за результатами референдуму 16 березня 2014 року, а також вважає незаконним перебування державної символіки РФ на території Криму. Для вираження своєї громадянської позиції, з метою залучення уваги чинної влади, облив пам’ятник солдатам і офіцерам російської армії», — йдеться у тексті вироку.

Окупаційний суд у Криму визнав українця винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 214 (вандалізм) Кримінального кодексу Росії. Чоловіку призначили покарання у виді шести місяців позбавлення волі з відбуванням його в колонії-поселенні.

У «Кримській правозахисній групі» відзначили, що підсудний не визнав своєї провини. Крім того, під час судового засідання він заявив, що відмовляється отримувати російський паспорт.

Мешканця Криму засудили за пошкодження пам’ятника окупантам. Фото із соцмереж

Нагадаємо, у січні в центрі Сімферополя червоною фарбою облили пам’ятник російським військовослужбовцям без розпізнавальних знаків, котрі брали участь у захопленні Криму. Місцеві поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця, порушили кримінальну справу про вандалізм.

Джерело: Ракурс


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