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Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореи. Фото: eurointegration.com.ua
Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореиhttps://racurs.ua/n123467-tramp-podpisal-novyy-ukaz-o-sankciyah-protiv-severnoy-korei.htmlРакурс
США продлили санкции против КНДР. Ограничения пролонгированы в связи с сохраняющимися рисками разработки Пхеньяном ядерного оружия.
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Американский президент Дональд Трамп накануне подписал соответствующий указ, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что действия властей КНДР представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, экономике и международным отношениям США.
Именно поэтому Трамп продлил действие документов о введении санкций против Северной Кореи после 26 июня 2019 года. Новые ограничения будут действовать в течение года.
Двумя днями ранее США ввели санкции против российской компании «Русское финансовое общество», которая сотрудничала с КНДР.
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