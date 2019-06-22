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Ракурс
Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореи. Фото: eurointegration.com.ua

Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореи

22 июн 2019, 09:07
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США продлили санкции против КНДР. Ограничения пролонгированы в связи с сохраняющимися рисками разработки Пхеньяном ядерного оружия.

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Американский президент Дональд Трамп накануне подписал соответствующий указ, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что действия властей КНДР представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, экономике и международным отношениям США.

Именно поэтому Трамп продлил действие документов о введении санкций против Северной Кореи после 26 июня 2019 года. Новые ограничения будут действовать в течение года.

Двумя днями ранее США ввели санкции против российской компании «Русское финансовое общество», которая сотрудничала с КНДР.

Источник: Ракурс


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