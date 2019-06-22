Трамп підписав новий указ про санкції проти Північної Кореї. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n123467-tramp-pidpysav-novyy-ukaz-pro-sankciyi-proty-pivnichnoyi-koreyi.html

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США подовжили санкції проти КНДР. Обмеження пролонговано у зв’язку з існуючими ризиками розробки Пхеньяном ядерної зброї.

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Американський президент Дональд Трамп напередодні підписав відповідний указ, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Зазначається, що дії влади КНДР є надзвичайною загрозою для національної безпеки, економіки та міжнародних відносин США.

Саме тому Трамп подовжив дію документів про введення санкцій проти Північної Кореї після 26 червня 2019 року. Нові обмеження діятимуть упродовж одного року.

Нагадаємо, два дні тому США запровадили санкції проти компанії «Російське фінансове товариство», яка співпрацювала з КНДР.