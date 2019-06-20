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Ракурс
Санкції проти РФ ввели США за співпрацю з КНДР. Фото: Капитал

Санкції проти компанії з РФ ввели США: організація співпрацювала з КНДР

20 чер 2019, 10:34
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Фінансові санкції проти російської небанківської кредитної організації «Російське фінансове товариство» ввели Сполучені Штати Америки.

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Виявилося, що росіяни співпрацювали із Північною Кореєю, а саме — відкрили кілька рахунків для компанії, що належить Банку зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Цей північнокорейський банк та голова російського представництва фінансової установи значаться у запровадженому раніше списку санкцій. На веб-сторінці «Російського фінансового товариства» вказано, що компанія здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів та валютний контроль.

Нагадаємо, цьогоріч у березні Сполучені Штати запровадили санкції проти КНДР. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у столиці В'єтнаму Ханої, котра завершилася безрезультатно.

До санкційного списку потрапили дві китайські судноплавні компанії — Dalian Haibo International Freight Co Ltd і Liaoning Danxing International Forwarding Co. У Вашингтоні вважають, що вони допомагали Північній Кореї обходити санкції, запроваджені США через ядерну програму Пхеньяну.

Джерело: Ракурс


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