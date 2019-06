Санкції проти РФ ввели США за співпрацю з КНДР. Фото: Капитал

Фінансові санкції проти російської небанківської кредитної організації «Російське фінансове товариство» ввели Сполучені Штати Америки.

Виявилося, що росіяни співпрацювали із Північною Кореєю, а саме — відкрили кілька рахунків для компанії, що належить Банку зовнішньої торгівлі Північної Кореї. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Цей північнокорейський банк та голова російського представництва фінансової установи значаться у запровадженому раніше списку санкцій. На веб-сторінці «Російського фінансового товариства» вказано, що компанія здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів та валютний контроль.

Нагадаємо, цьогоріч у березні Сполучені Штати запровадили санкції проти КНДР. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у столиці В'єтнаму Ханої, котра завершилася безрезультатно.

До санкційного списку потрапили дві китайські судноплавні компанії — Dalian Haibo International Freight Co Ltd і Liaoning Danxing International Forwarding Co. У Вашингтоні вважають, що вони допомагали Північній Кореї обходити санкції, запроваджені США через ядерну програму Пхеньяну.