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Ракурс
Санкции против РФ ввели США за сотрудничество с КНДР. Фото: Капитал

Санкции против компании из РФ ввели США: организация сотрудничала с КНДР

20 июн 2019, 10:34
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Финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» ввели Соединенные Штаты Америки.

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Оказалось, что россияне сотрудничали с Северной Кореей, а именно — открыли несколько счетов для компании, принадлежащей Банку внешней торговли Северной Кореи. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Этот северокорейский банк и глава российского представительства финансового учреждения значатся в внедренному ранее списку санкций. На веб-странице «Русского финансового общества» указано, что компания осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютный контроль.

Напомним, в этом году в марте Соединенные Штаты ввели санкции против КНДР. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в столице Вьетнама Ханое, которая завершилась безрезультатно.

В санкционный список попали две китайские судоходные компании — Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co. В Вашингтоне считают, что они помогали Северной Корее обходить санкции, введенные США из-за ядерной программы Пхеньяна.

Источник: Ракурс


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