Финансовые санкции против российской небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» ввели Соединенные Штаты Америки.

Оказалось, что россияне сотрудничали с Северной Кореей, а именно — открыли несколько счетов для компании, принадлежащей Банку внешней торговли Северной Кореи. Об этом сообщает Министерство финансов США.

Этот северокорейский банк и глава российского представительства финансового учреждения значатся в внедренному ранее списку санкций. На веб-странице «Русского финансового общества» указано, что компания осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов и валютный контроль.

Напомним, в этом году в марте Соединенные Штаты ввели санкции против КНДР. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в столице Вьетнама Ханое, которая завершилась безрезультатно.

В санкционный список попали две китайские судоходные компании — Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co. В Вашингтоне считают, что они помогали Северной Корее обходить санкции, введенные США из-за ядерной программы Пхеньяна.