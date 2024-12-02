Стало известно количество запущенных по Украине ракет КНДР. Фото:

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Північна Корея надає російській федерації військову допомогу.

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Зокрема, окупанти отримують від КНДР балістичні ракети, якими росіяни потім атакують Україну. Станом на сьогодні відомо про застосування близько 60 таких ракет. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, KN-23 створені на основі застарілих технологій, через що їхня точність не є дуже високою. Однак Москва також отримує від Пхеньяна величезну кількість артилерійських боєприпасів, які налічують мільйони одиниць.

Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України, — зазначив Черняк.

Нагадаємо, західні ЗМІ поінформували, що країна-агресор росія поставила Північній Кореї понад 1 млн барелів нафти. Ймовірно, таким чином Москва заплатила Пхеньяну за військову допомогу — озброєння та війська.

Джерело: «Радіо свобода»