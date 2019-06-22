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Трампа обвинили в изнасиловании. Фото: Радио Свобода

Трампа обвинили в изнасиловании

22 июн 2019, 09:43
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Дональда Трампа, президента США, обвинили в изнасиловании. Писательница Элизабет Джин Кэрролл заявила, что это произошло в примерочной магазина в 1990-х годах.

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Кэрролл написала об изнасиловании в своей статье для издания The Cut, передает BBC.

По ее словам, встреча с Трампом произошла в одном из нью-йоркских магазинов. Кэрролл тогда работала на телевидении и нынешний президент ее узнал. В итоге они уединились в примерочной и Трамп якобы изнасиловал ее.

Кэрролл утверждает, что с тех пор не может заниматься сексом, потому что произошедшее оставило «неприятные чувства».

Трамп уже отреагировал на обвинения, назвав их выдумкой. Он также заявил, что никогда не встречался с этой женщиной.

Как известно, в 2017 году три женщины заявляли, что в разное время подверглись сексуальным домогательствам со стороны Трампа. После их заявлений на телевидении Конгресс США инициировал расследование указанной информации. Трамп же назвал обвинения «фейковыми новостями».


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