Трампа обвинили в изнасиловании. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n123468-trampa-obvinili-v-iznasilovanii.html

Ракурс

Дональда Трампа, президента США, обвинили в изнасиловании. Писательница Элизабет Джин Кэрролл заявила, что это произошло в примерочной магазина в 1990-х годах.

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Кэрролл написала об изнасиловании в своей статье для издания The Cut, передает BBC.

По ее словам, встреча с Трампом произошла в одном из нью-йоркских магазинов. Кэрролл тогда работала на телевидении и нынешний президент ее узнал. В итоге они уединились в примерочной и Трамп якобы изнасиловал ее.

Кэрролл утверждает, что с тех пор не может заниматься сексом, потому что произошедшее оставило «неприятные чувства».

Трамп уже отреагировал на обвинения, назвав их выдумкой. Он также заявил, что никогда не встречался с этой женщиной.

Как известно, в 2017 году три женщины заявляли, что в разное время подверглись сексуальным домогательствам со стороны Трампа. После их заявлений на телевидении Конгресс США инициировал расследование указанной информации. Трамп же назвал обвинения «фейковыми новостями».