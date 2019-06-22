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Трампа звинуватили у зґвалтуванні. Фото: Радио Свобода

Трампа звинуватили у зґвалтуванні

22 чер 2019, 09:43
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Дональда Трампа, президента США, звинуватили у зґвалтуванні. Письменниця Елізабет Джин Керролл заявила, що це сталося в примірювальній магазину в 1990-х роках.

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Керролл написала про зґвалтування у своїй статті для видання The Cut, передає BBC.

За її словами, зустріч із Трампом відбулася одному з нью-йоркських магазинів. Керролл тоді працювала на телебаченні й нинішній президент її впізнав. Зрештою вони усамітнилися в примірювальній і Трамп нібито зґвалтував її.

Керролл стверджує, що відтоді не може займатися сексом, бо подія залишила «неприємні відчуття».

Трамп уже відреагував на звинувачення, назвавши їх вигадкою. Він також заявив, що ніколи не зустрічався з цією жінкою.

Як відомо, у 2017 році троє жінок заявляли, що в різний час зазнали сексуальних домагань з боку Трампа. Після їхніх заяв на телебаченні Конгрес США ініціював розслідування вказаної інформації. Трамп же назвав звинувачення «фейковими новинами».


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