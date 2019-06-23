Последний полет: в космос отправят капсулу с прахом 152 человек. Фото: Shazoo

https://racurs.ua/n123504-posledniy-polet-v-kosmos-otpravyat-kapsulu-s-prahom-152-chelovek.html

Ракурс

Команда SpaceX отправит в космос миссию Space Test Program-2, в рамках которой на орбиту переправят останки 152 человек и 24 спутника с разными экспериментами, среди которых атомные часы.

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Запуск ракеты Falcon Heavy запланирован на 24 июня (06:30 — 08:30 25 июня по Киеву). Об этом сообщает The Business Insider, передает NakedScience.

Переправка капсул с прахом на орбиту была организована компанией Celestis Memorial Spaceflights. Для этого задания было арендовано специальное помещение на борту спутника Orbital Test Bed. Ранее компания проводила «космические похороны» канадского актера Джейма Духана (сериал «Звездный путь») и американского ученого Юджина Шумейкера.

В этот раз в капсулах находятся останки любителей космоса: писателей, инженеров, космонавтов, ученых и детей. Вес капсул колеблется от одного до семи граммов.

Стоимость таких похорон стартует от 5 тыс. долл. и может достигать отметки 12,5 тыс. дол. За дополнительную плату можно сделать на капсуле гравировку.

Как известно, Falcon Heavy является сверхтяжелой ракетой-носителем от компании Илона Маска SpaceX. Ракета является одной из крупнейших в мировой истории и способна транспортировать груз весом в 64 т.

Как ранее сообщал «Ракурс», на частных кораблях SpaceX и Boeing Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует отправлять туристов на Международную космическую станцию.