Останній політ: в космос відправлять капсулу з прахом 152 осіб. Фото: Shazoo

https://racurs.ua/ua/n123504-ostanniy-polit-v-kosmos-vidpravlyat-kapsulu-z-prahom-152-osib.html

Ракурс

Команда SpaceX відправить в космос місію Space Test Program-2, в рамках якої на орбіту переправлять останки 152 осіб і 24 супутника з різними експериментами, серед яких атомний годинник.

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Запуск ракети Falcon Heavy запланований на 24 червня (6:30 — 8:30 25 червня по Києву). Про це повідомляє The Business Insider, передає Naked Science.

Переправлення капсул з прахом на орбіту було організовано компанією Celestis Memorial Spaceflights. Для цього завдання було орендовано спеціальне приміщення на борту супутника Orbital Test Bed. Раніше компанія проводила «космічні похорони» канадського актора Джеймі Духана (серіал «Зоряний шлях») і американського вченого Юджина Шумейкера.

Цього разу в капсули помістили останки любителів космосу: письменників, інженерів, космонавтів, вчених і дітей. Вага капсул коливається від одного до семи грамів.

Вартість такого похорону стартує від 5 тис. дол. і може досягати позначки 12,5 тис. дол. За додаткову плату можна зробити на капсулі гравірування.

Як відомо, Falcon Heavy є надважкою ракетою-носієм від компанії Ілона Маска SpaceX. Ракета є однією з найбільших у світовій історії і здатна транспортувати вантаж вагою в 64 т.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на приватних кораблях SpaceX і Boeing Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) планує відправляти туристів на Міжнародну космічну станцію.