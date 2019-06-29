На Житомирщине стреляли в ребенка. Фото: mdkop.blogspot.com

https://racurs.ua/n123744-na-jitomirschine-podstrelili-10-letnuu-devochku-policiya-vyyasnyaet-obstoyatelstva-proisshestviya.html

Ракурс

Стреляли в 10-летнюю девочку в Житомирской области.

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В пятницу вечером, 28 июня, в поселке Черняхов две девочки играли и зашли во двор к соседу. Дети нашли во дворе пневматическую винтовку и вследствие баловства с оружием пулевое ранение в плечо получила старшая из подружек. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Правоохранители предварительно установили, что оружие находилось в заряженном состоянии. Винтовка выстрелила в руках шестилетней девочки, в результате чего пуля попала в десятилетнего ребенка. Девочку доставили в больницу, сейчас угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин подворья добровольно выдал работникам полиции. Владелец рассказал, что использовал оружие для отпугивания птиц от плодовитых деревьев.

Правоохранители внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, в Киеве суд арестовал 30-летнего злоумышленника, который 22 июня убил 9-летнего пасынка своего брата возле озера Вырлица в Киеве. Таким образом изверг отомстил своему брату, с которым поссорился.