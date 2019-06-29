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Ракурс
На Житомирщині стріляли в дитину. Фото: mdkop.blogspot.com

На Житомирщині підстрелили 10-річну дівчинку, поліція з’ясовує обставини події

29 чер 2019, 12:40
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Стріляли в 10-річну дівчинку в Житомирській області.

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У п’ятницю ввечері, 28 червня, у селищі Черняхів двоє дівчаток бавилися та зайшли в двір до сусіда. Діти знайшли на подвір’ї пневматичну гвинтівку і внаслідок забавок зі зброєю кульове поранення у плече отримала старша з подружок. Про це 29 червня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що зброя знаходилась у зарядженому стані. Гвинтівка вистрелила в руках шестирічної дівчинки, внаслідок чого куля потрапила в десятирічну дитину. Дівчинку доставили в лікарню, наразі загрози її життю немає.

Пристрій для відстрілу пневматичних кульок господар обійстя добровільно видав працівникам поліції. Власник розповів, що використовував зброю для відлякування птахів від плодовитих дерев.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.

Нагадаємо, у Києві суд арештував 30-річного зловмисника, який 22 червня вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві. Таким чином нелюд помстився своєму брату, з яким посварився.

Джерело: Ракурс


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