Политзаключенный Павел Гриб написал обращение к украинским властям

Павел Гриб, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n123795-politzakluchennyy-pavel-grib-napisal-obraschenie-k-ukrainskim-vlastyam.html

Ракурс

Отец удерживаемого в России украинского политзаключенного Павла Гриба на своей странице в соцсети Фейсбук опубликовал обращение сына к украинским властям.

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Это обращение Гриб написал в СИЗО № 4 Ростова-на-Дону 17 июня.

Гриб призывает украинские власти, в частности правительство, президента и народных депутатов, наконец-то решить судьбу политзаключенных.

Он подчеркивает, что с момента последнего обмена заключенными с Россией, когда были освобождены из плена трое человек, прошло уже достаточно много времени. И за это время количество политзаключенных продолжало увеличиваться, превысив уже 100 человек, содержащихся в изоляторах и лагерях на территории от оккупированного Крымского полуострова до поселения Уптар Магаданской области РФ. Над политзаключенными издеваются, провоцируют, давят, чтобы они сдались и отказались от своих убеждений.

Гриб отмечает, что «так дальше продолжаться не может» и напоминает о необходимости начать переговоры о новом обмене.

Сколько еще должно быть арестовано невинных ни в чем людей, чтобы дело наконец-то было? Две, три, четыре сотни?, — спрашивает политзаключенный.

Он призывает СМИ и неравнодушных представителей общественности не забывать о политзаключенных и доносить правду о преследовании украинских патриотов российскими спецслужбами.

В начале этого года не стали за всевозможными хлопотами, событиями и выборами замечать как арестовывают и мучают все больше и больше новых патриотов, значит этим уже никого не удивишь, — отмечает Гриб.

Политзаключенный подчеркивает, что осуществляемые против украинцев репрессии ни в коем случае не должны стать обыденной нормой и обычным событием.

Какое бы разочарование в Украине не было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг — освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Белоруссией и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами, — подчеркивает Гриб.

Любая другая политика в этом направлении, является государственной изменой, — убежден политзаключенный.

Он надеется, что украинские патриоты «никакой измены не допустят».

Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу. Мы ждем официальной реакции и главное — действий властей. Время пошло. Пообещали — работай, — резюмирует Гриб.

Сегодня Павлу Грибу исполняется 21 год.

Российские силовики его задержали в августе 2014 года. По словам Гриба, он был похищен в белорусском городе Гомеле, куда прибыл, чтобы встретиться с девушкой, и тайно вывезен на территорию России. Россияне его обвиняют в якобы попытке организации теракта в одной из школ города Сочи.

В марте этого года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к шести годам заключения в колонии.

Напомним, в марте этого года Гриб объявлял голодовку.